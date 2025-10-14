İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır'daki Gazze zirvesine ilişkin, "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Gazzeli şehitlerin kanının bedelini misliyle ödeyecekler. Şimdi asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı hale gelmesidir. Temennimiz kalıcı barış ve iki devletli çözümün yerleşmesidir." dedi.

14 Ekim 2025 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sürüp giden dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefinde olduklarını belirterek "Bu hedef ahlakidir, insan merkezlidir. Siyasi manevi imkanlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkündür." dedi.

"TÜRK-KÜRT AYRIŞMASINI TETİKLEYEN İÇ VE DIŞ DÜŞMAN CEPHESİDİR"

"Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir." diyen MHP lideri Bahçeli, "Alevi-Sünni kutuplaşmasını tahrik etmeye çalışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

"GERİLİMLERİ BERTARAF ETMEK MÜMKÜN"

Devlet Bahçeli, "Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimizin kıblesi bir değil mi? Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler?" sorularını yöneltti.

"HEM ALEVİYİZ HEM, SÜNNİ"

Bahçeli "Hem Aleviyiz hem, Sünni. Hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir." diye konuştu.

CEMEVİ ÇAĞRISI: İBADETHANE OLMASI YOLUNDA ENGELLER KALDIRILMALI

Suni gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu ve sonucu olmadığını ifade eden Bahçeli, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır." dedi.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Mısır'daki Gazze zirvesine de değinen MHP lideri Bahçeli, "Ey soykırımcı siyonist barbarlık Allah sizi bildiği gibi yapsın. İsrail ile Hamas arasında ateşkes tesis edilmiştir. Esir takası insani yardımların sağlanması ve İsrail askerlerini çekilmesiyle ilgili müspet gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE SAHADAKİ ATEŞKESİN UYGULANMASIDIR"

Bahçeli, asıl olan yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve tarafların imzalarına sadık kalması olduğuna da dikkat çekti.

"İSRAİL BAŞBAKANI HESAP VERECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun küresel adalet huzurunda hesap vereceğini ifade eden Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Eninde sonunda İsrail Başbakanı küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının hesaplarını misliyle ödeyeceklerdir. Temennimiz kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yerleşmesidir. Gazze, Filistin halkının vatanıdır."

"ÖZGÜR BEY'İN YOLU YOL DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin hedefinde ana muhalefet partisi de vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Kendisine sakinlik temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in iftiralara sarılarak yaptığı çirkin siyasetin bizim nazarımızda değerinin olamayacağını hatırlatıyorum. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş Türkiye ve Türk milletine muhalif eden yabancı beslemesi bir anlayış yuvalanmıştır. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavız değildir. CHP yanlış rotadadır."

"Gazze faciasını uluslararası topluma anlatıp geniş çaplı protesto gösterilerinin eyleme geçmesinin ilk kıvılcımını yakan Türkiye'dir." diyen Bahçeli, "Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak ülke ve millet sevgisinde erimek adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir." ifadelerini kullandı.


