Türk çayı ihracatı 9 ayda 22 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türkiye'den ocak-eylül döneminde 112 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Kayıtlara 2024'ün 9 ayında 17 milyon 950 bin 365 dolar olarak geçen Türk çayı ihracatından elde edilen gelir, bu yılın aynı döneminde yüzde 24 artarak 22 milyon 279 bin 294 dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 628 ton olan çay ihracatı, bu dönem yüzde 12 artarak 4 bin 57 tona ulaştı.

Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan ilk üç ülke oldu.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde Belçika'ya 7 milyon 855 bin 574 dolarlık, Birleşik Krallık'a 3 milyon 654 bin 121 dolarlık, KKTC'ye de 1 milyon 958 bin 907 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülke ihracatının yüzde 48'i Rize'den

Rize'den de yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 25 ülkeye 2 bin 670 ton çay ihraç edildi.

Ülke ihracatının değerde yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 10 milyon 716 bin 64 dolar kazanç sağladı.

"Pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türk çayı ihracatında özellikle Avrupa pazarındaki büyümenin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Türk çayına ilginin dünya pazarında her geçen gün arttığını belirten Turgut, "Türk çayına olan ilgi, markalaşma ve kalite algısının artmasıyla ihracatımız da her geçen gün yükseliyor" dedi.

Turgut, yıl sonuna kısa bir süre kaldığını anımsatarak, "Yılın son çeyreği genellikle ihracat açısından hareketli geçiyor. Yakaladığımız ivmeyi koruyabilirsek, yıl sonunda 28 milyon dolar barajını aşma potansiyelimiz yüksek. Bu da Türk çay sektörü adına çok önemli bir başarı olur" diye konuştu.

Geleneksel pazarların yanı sıra yeni ülkelere açılmak için de çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Birliğimizce yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığımızca desteklenen Turquality Tanıtım Projesi'nin yanı sıra Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması adlı UR-GE projesi ile önümüzdeki süreçte tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek, pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Avrupa ülkeleri dışında Orta Doğu, ABD ve Uzak Doğu pazarlarında da daha fazla yer almak istiyoruz. "