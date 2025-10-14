Kruvaziyer yolcu sayısında 12 yılın rekoru

İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kruvaziyer yolcu sayısında 12 yılın rekoru

Türkiye'ye kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı ocak-eylül döneminde 1 milyon 710 bin 454 ile son 12 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 11:37, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 11:37
Yazdır
Kruvaziyer yolcu sayısında 12 yılın rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye kruvaziyer turizminde önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor.

Ülke limanlarına Ocak-Eylül 2024 döneminde 917 kruvaziyer gemi yanaşırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 1075'e ulaştı.

Kruvaziyer turizmiyle ülkeye gelen yolcu sayısı da geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 470 bin 431 olarak hesaplanmıştı. Yolcu sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1 milyon 710 bin 454'e ulaştı.

Bu yolcu sayısı, 9 aylık dönemler dikkate alındığında son 12 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Kruvaziyer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2013'te 1 milyon 726 bin 668'e çıkarken, sonraki yıllarda düşüşe geçti. Kovid 19 salgınının yaşandığı 2020'nin 9 ayında 1824'e kadar gerileyen kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'te yeniden 1 milyonu aştı.

En çok yolcu ve gemi Kuşadası'na geldi

Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla kruvaziyer gemi ve yolcusu Kuşadası'na geldi. Liman, yılın 9 ayında 493 gemi ve 825 bin 647 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Kuşadası'nın ardından en çok kruvaziyer yolcu İstanbul'da ağırlandı. İstanbul'a bu dönemde 207 gemiyle 495 bin 186 yolcu geldi.

Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a 117 bin 985 kruvaziyer turisti taşıyan 96 gemi yanaştı. Bu limanı 60 gemiyle Çeşme, 31 gemiyle İzmir ve 30 gemiyle Marmaris izledi. Söz konusu bölgeleri sırayla 45 bin 863, 56 bin 359 ve 45 bin 364 kruvaziyer yolcu ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber