Ankara'da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde taş üzerinde sabit duran bir kediye 4 köpek birden saldırdı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 13:21, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 13:37
Olay, Sincan İlçesi'nde bulunan 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman binasının önünde, taş üzerinde sabit duran kedi 4 köpeğin hedefi oldu.
Ardından köpekler, bir anda kediye vahşice saldırdı. Çevreden vatandaşların ses etmesiyle köpekler kaçtı ve sonrasında bir vatandaş kedi ile ilgilenmek için yanında gitti.