Ankara'da başıboş köpekler kediye saldırdı

Olay, Sincan İlçesi'nde bulunan 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman binasının önünde, taş üzerinde sabit duran kedi 4 köpeğin hedefi oldu.

Ardından köpekler, bir anda kediye vahşice saldırdı. Çevreden vatandaşların ses etmesiyle köpekler kaçtı ve sonrasında bir vatandaş kedi ile ilgilenmek için yanında gitti.