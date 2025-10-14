Taksi plakasında vergi oyunu... Galericiler açıkça SMS atıyor

Ticari taksi plakası fiyatları altın, dolar, mevduat faizi gibi yatırım araçlarının çok gerisinde kaldı. Son 3 yıldır yaklaşık 6 milyon lira seviyelerinde seyreden taksi plakası son aylarda 9 milyon liraya kadar yükseldi. 3 yıl önce yani 14 Ekim 2022 tarihinde altının gramı 1000 liraydı.

Bugün ise serbest piyasada 5700 lira seviyelerinden satılıyor. Başka bir deyişle 3 yıl önce plakaya yaklaşık 6 milyon verip alan bir kişi altın alsaydı 6 kilo altın almış olacaktı ve bugünün parasıyla 34.2 milyon lirası olacaktı. Taksi plakası ise sadece 9 milyon lira seviyesinde ve kiralaması yasal olmasa da 50 bin lira civarında kiraya veriliyor.

PLAKA DEVİRLERİNDE VERGİ OYUNU

Taksi plakasını satarken alıcı olan taraf satış bedelinin yüzde 3'ü kadarını noter satışında ödemesi gerekiyor. Taksi plakası pazarlayan galericiler bu durumu suistimal ederek elden ödeme yaptırıp plaka fiyatını noter satışında 4 milyon lira gösterip, 9 milyon 295 bin liraya da plakayı satıyor.

SMS'LE AÇIKÇA PLAKA DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

4 milyon lira üzerinden noter satışı gösterilip satılırsa ortaya çıkacak harç 120 bin lira olurken, 9 milyon 295 bin lira üzerinden gösterilip satış yapılırsa harç 278 bin 850 lira oluyor. Başka bir deyişle 158 bin liralık noter satış harcı yasa dışı olarak ödenmemiş oluyor ve para elden satıcıya teslim ediliyor. Taksi plakası pazarlaması yapan galericiler de SMS ile bu durumu duyuruyor.

Galeri işletmesi "Noter: 4 milyon TL'den. Noter satışı, oda, sicil, vergi dairesi kaydı, muamele ve trafik tescili kayıtları her şey dahil kirada 9 milyon 95 bin lira, hazırda 9 milyon 295 bin lira." SMS'ini attı.

GERÇEK USULDE VERGİYE GEÇECEKLER

Yılbaşında devreye girecek olan vergi düzenlemesiyle birlikte taksici esnafı tedirgin oldu. Basit usulden gerçek usule geçecek olan ticari taksiler vergi yükü altında kontak açamaz hale gelebilir.

Taksilere ödeme kaydedici cihazın da konulması şartı nedeniyle taksimetrede yazan tutar yolculuğun bittiği anda yazarkasadan otomatik olarak fiş verecek ve bu tutar da vergiye direkt yansıyacak.

ŞOFÖRÜN KAZANCININ VERGİSİNİ DE PLAKA SAHİBİ ÖDEYECEK

Taksilerle ilgili düzenlemeler yeterli olmadığı ve denetlenmediği için uygulamalarda karışıklık yaşanabiliyor. Taksileri, taksi plaka sahibi, şoför ya da taksiyi galeriden kirayalan kiracı ve şoför kullanabiliyor. Taksi plakası kiralamak yasa dışı bir eylem olsa da bu işlem gerçekleştiriliyor.

Günümüzde taksinin elde ettiği gelire ilişkin vergi, ister kiracı olsun ister şoför olsun plaka sahibi tarafından ödeniyor.

Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte şoförün kazancıdan, kiracının kazancıdan, plaka sahibinin kazancından verilmesi gereken vergiye ilişkin karışıklık olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak taksi sektörünün otoritelerinin görüşmeler gerçekleştirdiği bilinse de net bir sonuç alınmadı.







