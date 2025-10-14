Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Google'dan Hindistan'a 15 milyar dolarlık yatırım

ABD'li teknoloji şirketi Google, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yaparak ülkenin güneyine şirketin ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini kuracağını duyurdu. Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde kurulması planlanan merkez, 1 gigavatlık enerji kapasitesiyle çalışacak ve veri aktarım hızını artıran genişletilmiş fiber optik ağlarla donatılacak

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 13:46
Google'dan Hindistan'a 15 milyar dolarlık yatırım

ABD'li teknoloji devi Google, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yaparak ülkenin güneyinde yer alan Visakhapatnam kentinde, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini kuracağını açıkladı.

NDTV kanalının haberine göre, Google, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletindeki liman kenti Visakhapatnam'da 1 gigavatlık enerji kapasitesine sahip, devasa altyapılı ve yüksek işlem gücü sunan bir yapay zeka merkezi inşa edecek.

Merkez, yapay zeka altyapısını, büyük dil modelleri gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan geniş ölçekli enerji kaynakları ve veri aktarım hızını artıran genişletilmiş fiber optik ağlarla birleştirecek.

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, merkezin, şirketin ABD dışında kuracağı en büyük yapay zeka merkezi olacağını vurguladı.

Kurian, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını ve bunun, Hindistan'da şimdiye kadarki en büyük yatırımları olacağını belirtti.

Hindistan, teknoloji devlerinin yeni rekabet sahası haline geldi

Google'ın yatırımı, teknoloji şirketlerinin yapay zeka hizmetlerine yönelik artan küresel talebi karşılamak için veri merkezi altyapılarını hızla genişlettiği bir döneme denk geldi.

Microsoft ve Amazon, son yıllarda Hindistan'da veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi Sam Altman da ülkedeki ChatGPT kullanımının son bir yılda dört kat arttığını belirterek, yıl bitmeden Hindistan'da ofis açmayı planladıklarını açıkladı.


