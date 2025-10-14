İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Koreli Teknoloji Devi Mopiens Inc'ten Türkiye'ye Vefa Dolu Bir Teknoloji Köprüsü

Türkiye ile Güney Kore arasındaki 70 yılı aşan dostluk, teknoloji ve havacılık alanındaki iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor.

Koreli Teknoloji Devi Mopiens Inc'ten Türkiye'ye Vefa Dolu Bir Teknoloji Köprüsü

Koreli teknoloji devi Mopiens Inc. , 10 yılı aşkın süredir, Türkiye'nin hava sahasında güveni, istikrarı ve gelişimi temsil ediyor.

Dünya genelinde havacılık navigasyon sistemlerinde öncü ve lider konumda bulunan Mopiens Inc. ,120 den fazla başarılı proje ve 1000'den fazla aktif kurulu radar sistemine sahip.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile yürüttüğü ortak projeler sayesinde Türkiye'de birçok stratejik havaalanının modernizasyonuna katkı sağladı, bunlara İstanbul, Ankara ve Antalya havalimanları da dahil.

Mopiens Inc. , halka açık ihalelerde sunduğu rekabetçi fiyatlarla da dikkat çekiyor.

Şirket, DHMİ'nin açtığı ihalelerde kayda değer ölçüde uygun maliyetlerle başarılı sonuçlar elde ederken, kurduğu sistemler sayesinde uçakların yakıt tüketimini minimuma indirdi. Bu iki etkenin birleşimiyle, Mopiens Inc. son 15 yılı aşkın süredir Türk ekonomisine on milyonlarca dolarlık ek katkı sağlamış durumda.

Özellikle son dönemde Rize, Kahramanmaraş, Erzincan ve Elazığ havalimanlarında yapılan sistem yenilemeleri, DHMİ'nin ve uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)' nun uyguladığı tüm testlerinden başarıyla geçti.

Bu çalışmalar, sadece uçuş emniyetini güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin hava ulaşım altyapısının yerli ve milli vizyonla modernleşmesine katkı sundu.

Türkiye bu yatırımlarla bağlı bulunduğu Eurocontrol'deki tüm Avrupa sivil havacılık üye devletleri tarafından parmakla gösterilir hale geldi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki dostluğa şu sözlerle dikkat çekmişti:

"İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatkarlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun." (25.06.2020 - İletişim Başkanlığı)

Bu sözler, Türkiye ve Güney Kore arasındaki karşılıklı güvenin teknoloji, ekonomi, sanayi ve savunma gibi stratejik alanlara da yansıdığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Mopiens CEO'su IJ Sohn da, Türkiye yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunu vurguladı.

Mopiens Inc. Den Ahde Vefa Örneği

Mopiens Inc., aynı zamanda 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında da Türkiye'ye yardım elini uzatan ilk uluslararası şirketlerden biri oldu. Şirket, deprem felaketinin ardından insani yardım tırlarını en kısa sürede bölgeye ulaştırarak bir ahde vefa örneği sergiledi.

Sonraki süreçte de Türkiye'deki irtibat noktaları üzerinden deprem bölgesinin durumunu yakından takip ederek, gerekli her türlü teknik ve insani desteği sunmaya hazır olduklarını defalarca yineledi.

CEO Sohn ayrıca, Türkiye temasları kapsamında Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve teknolojik iş birliklerinin geleceği ele alındı.


