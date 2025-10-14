TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası

Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Sponsorlu İçerik
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası

TİHEK, Adana Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada öğrenci indiriminden yararlanmak için "28 yaşından gün almama" şartı getirmesini "yaş temelinde ayrımcılık" olarak değerlendirerek, belediyeye 200 bin lira idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 15:27, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 17:34
Yazdır
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası

TİHEK'in kararına göre, 1982 doğumlu üniversite öğrencisi M.A, yararlandığı toplu ulaşımda indirimli öğrenci bileti uygulamasının devam etmesi amacıyla Kasım 2024'te öğrenci vizesi almak için Adana Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Ofisi'ne başvurdu.

Başvuru, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14 Ekim 2024 tarihli "Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği" konulu kararı ile Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan öğrenci tanımına 28 yaşından gün almama şartının getirildiği gerekçesiyle reddedildi.

Talebi kabul edilmeyen M.A, yaşı nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığını, belediyenin bu uygulamasının Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek TİHEK'e başvurdu.

Başvuru kapsamında görüşü alınan Adana Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin ulaşım hizmetleri kapsamında Belediye Meclisi kararları doğrultusunda ücret belirleme yetkisinin bulunduğunu, ilgili mevzuatta indirimli tarife uygulamasına ilişkin özel bir düzenleme yer almadığından bu yetkinin Belediye Meclisinin takdirine bırakıldığını bildirdi.

TİHEK, inceleme sonucunda "yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine" karar vererek, Adana Büyükşehir Belediyesine 200 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in gerekçesinde, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının insan hakları hukukunun temel normları arasında yer aldığı, bunun hem uluslararası sözleşmelerde hem de ulusal mevzuatla teminat altına alındığı hatırlatıldı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararlarına atıfta bulunulan gerekçede, Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin, Anayasa'da güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlanılırken nesnel ve haklı bir neden olmaksızın aynı veya benzer durumda bulunan kişilere farklı muamelede bulunulmasını yasakladığı belirtildi.

Gerekçede, toplu taşıma ücretlerine ilişkin belediyenin takdir yetkisinin bulunduğu ancak bu yetkinin Anayasa'nın 13. maddesinde düzenlenen "ölçülülük ilkesi" doğrultusunda kullanılması gerektiği vurgulandı.

Toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesi ve öğrencilere indirim oranlarının tayin edilmesi hususunda, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 28 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil denge kurulması gerektiğine işaret edilen gerekçede, toplu taşımada öğrencilerin yaş temelinde farklı ücretlendirilmesinin Anayasa'nın öngördüğü sınırlar dahilinde makul, gerekli ve orantılı biçimde gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

Başvurucunun yaş temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığına dikkat çekilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Muhatap belediye tarafından toplu taşımada 28 yaşından gün almış öğrencilerin farklı ücretlendirmeye tabi tutulması, meşru bir amaç taşısa da uygulama sırasında yaş sınırının belirlenmesinde kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı ve bu durumun hedeflenen amaç ile uygulanan araç arasında bir ölçülülük sağlamadığı, uygulamada makul bir dengenin gözetilmediği gerekçeleriyle başvuru konusu olayda yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber