7 ilde 'Dağ Grup' operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet' suçlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, M.D. isimli şahsa ait olduğu belirlenen Dağ Grup şirketi altında faaliyet gösteren tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmaları aracılığıyla illegal yollardan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Şüpheli M.D.'nin bu gelirlerle yakın çevresinin üzerine taşınmaz ve lüks araçlar aldığı ve araçlarda çakar kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.

50 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu

İncelemelerin devamında ise, 13 şirkette 47 milyar işlem hacmine ulaşılması neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden, paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleyen, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi vermeye çalışan, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle aklayan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların ardından 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa, 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Devam eden çalışmalarda ise 4 adet iş yerinde bulunan 9 adet çelik kasa ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.