Zabıta memurunu darbeden belediye başkanı için hapis istemi

Olay sırasında C.Ç'nin yanındaki diğer zabıta memurunun tanık olarak dinleneceği kaydedildi.

İddianamede olayın oluş şekline ilişkin bilgi verildi. Olay günü okul bahçesine gelen Hayla'nın, görevi olmamasına rağmen C.Ç'nin kilit parke taşı döşemesini istediği, C.Ç'nin taş döşemeyi kabul etmemesi üzerine Hayla'nın C.Ç'ye sopayla vurarak yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net