Milletvekillerinin ağızları kokmasın diye tedbir alındı!

TBMM'de geçtiğimiz aylarda bir tadilat çalışması yapıldı. Tuvaletler yepyeni oldu, milletvekillerine özel yerleştirilen ağız bakım suyu büyük dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz aylarında bir tadilat yapıldı. Yapılan tadilatla birlikte birçok nokta yenilendi. Yenilenen ve en çok ilgi çeken noktalardan biri de tuvaletler oldu. Kadınlar tuvaletinde özellikle altın rengi detayların kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Tuvaletlerdeki o detay ise herkesi şaşırttı...

Abdest alma bölümlerinin de bulunduğu tuvaletlerde bu yıl yeni bir uygulama başlatıldı. Milletvekillerinin ağızları kokmasın diye tuvaletlere 'ağız bakım suyu makineleri' konuldu.

Yerleştirilen ağız bakım suyunda alkol ve flouroid bulunmamasına dikkat edildi. Makinenin yanında, ağız bakım suyunun nasıl kullanılacağını anlatan bilgi kartı da bulundu.