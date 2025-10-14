Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusuyla kritik bir tedbir kararı aldı. Saat 16.19.40 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2'lik değişim (düşüş) sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 16:32, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 16:36
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.