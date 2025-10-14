Karabük'te ekmek 15 TL oldu

Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası'ndan alınan bilgiye göre Karabük'te 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. Yeni fiyatlar 15 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Esnaf Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre, 400 gram ekmek 30 TL, 300 gram köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ve tam buğday ekmeklerinin her biri yine 30 TL olarak belirlendi. 600 gramlık ürünler ise 60 TL'den satışa sunulacak.