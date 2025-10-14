12 ilde düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda 421 gözaltı

Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Sponsorlu İçerik
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

12 ilde düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda 421 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 17:16, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 17:26
Yazdır
12 ilde düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda 421 gözaltı

Bakan Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah kentte en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından "Narkokapan Konya"nın başarıyla icra edildiğini söyledi.

Operasyonun hazırlığının 4 ay sürdüğünü dile getiren Yerlikaya, bu operasyonun Bakanlığın planlama, istihbarat ve icra kabiliyetinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin, özellikle gençlere musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirten Yerlikaya, "Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık." diye konuştu.

Yerlikaya, operasyonun sahada sürdüğünü belirterek, örgütlü yapıları, lojistik ağları ve aracılık eden torbacıları tek tek yakaladıklarını bildirdi.

- "328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik"

Uyuşturucu meselesini, milletin geleceğini hedef alan, gençlerin umutlarını çalan, toplumsal yapıyı içten içe kemiren bir saldırı olarak gördüklerini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu Kabine dönemimizde 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine Kabine dönemimizde, 87 bin 912 zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İşte bu tablo, kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır."

- "Arzın kökünü keserken, talebin de önüne geçiyoruz"

Yerlikaya, sadece sokak satıcılarına değil, üretici, tacir, lojistik ağlar ve talebi besleyen tüm unsurlara karşı aynı anda bütüncül bir stratejiyle müdahale ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Arzın kökünü keserken, rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz. Bu zehrin tek bir zerresi dahi bizim için risk teşkil edecek kadar büyük ve mücadele edilecek kadar önemlidir. Üreticisinden tacirine, torbacısına kadar kim varsa devletimizin demir yumruğu onların ensesinde olacaktır. Buradan, vatandaşlarımızın hayatını karartarak, geleceğimizi, gençliğimizi hedef alarak, haram lokmaya tevessül eden zehir tacirlerine söylüyorum, gittiğiniz yol, yol değildir. Devletimiz güçlüdür. Milletimizin iradesi sağlamdır. Siz, bu gücün karşısında duramazsınız. Milletimize zehirlemeye cüret eden kim varsa, nereye giderse gitsin, hangi delikte olursa olsun, siber dünyanın hangi dehlizine saklanırsa saklansın, bilsinler ki onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Gençlere seslenen Yerlikaya, "Sizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin teminatısınız. Geleceğinizi, hayallerinizi zehirleyecek hiçbir şeye prim vermeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda yalnız değilsiniz. Devletimiz yanınızdadır. Biz yanınızdayız. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarınızdaki en küçük değişikliği, sosyal çevrelerindeki işaretleri asla hafife almayın. İhmal, bir ailenin en büyük pişmanlığı olur. Unutmayın, evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız, mahallelerimizi birlikte koruyacağız, bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Konya'dan tüm vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 112 Acil Çağrı Merkezimiz emrinizde. UYUMA ve NARVAS uygulamalarımız emrinizde. Şüpheli bir durum mu var? Bize bildirin, biz gereğini yapalım." diye konuştu.

Yerlikaya, operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Konya Valiliğini, Emniyet Müdürlüğünü, Başsavcılığını ve operasyona katılan kahraman polisleri tebrik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber