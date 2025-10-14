Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Magazin

Instagram'dan 18 yaş altı için köklü değişiklik!

Meta, sosyal medya platformu Instagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla küresel çapta yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yıl sonuna kadar tüm ülkelerde yürürlüğe girecek karara göre, genç kullanıcıların hesaplarının varsayılan ayarları artık güvenlik amacıyla sadece "13 yaş ve üzeri" film derecelendirmelerine uygun içeriklere göre belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
14 Ekim 2025 17:24
Instagram'dan 18 yaş altı için köklü değişiklik!

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcıların artık güvenlik amacıyla sadece "13 yaş ve üzeri" için belirlenmiş içeriklerle karşılaşacağını ve bu ayarın ebeveynlerinin izni olmadan değiştirilemeyeceğini bildirdi.

Meta'dan yapılan yazılı açıklamada, genç yaştaki Instagram kullanıcılarının maruz kaldığı içeriklerin denetimi için getirilen yeni önlemler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Instagram'daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık '13 yaş ve üzeri' film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram'da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar tüm ülkelerdeki 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarına otomatik ayar olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, yetişkinlere yönelik içeriklerin sadece ebeveynin izin verdiği durumda kullanıcıya sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütüne yönelik içerikler gibi halihazırda genç kullanıcılardan gizlenen içeriklerin yanı sıra yeni düzenleme kapsamında, argo ifadeler, tehlikeli hareketler, zararlı ve bağımlılık yapıcı bazı maddeler içeren paylaşımların 18 yaşın altındaki kullanıcılara gösterilmeyeceği ya da önerilmeyeceği kaydedildi.

Genç kullanıcıların bu tür paylaşımlar yapan hesapları takip edemeyeceği, bu içeriklere yönelik kelimeleri aratamayacağı ve bunların gönderildiği mesajları açamayacağı da vurgulanan açıklamada, şirketin dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşleri ışığında bu adımı attığına işaret edildi.

Instagram'ın yeni kararı, çocuklara sosyal medya yasağının küresel çapta destek gördüğü dönemde geldi.

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya'nın attığı adımların ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi birçok ülkenin de benzeri yasa tasarıları üzerine çalışmasıyla beraber konu yeniden dünya gündemine girdi.

