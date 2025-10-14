Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
Bir futbolcu daha vergi rekortmenleri listesinde!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2024 yılı Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde, yakın zamanda Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır dikkat çekti. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da forma giydiği döneme ait beyan ettiği gelir üzerinden tahakkuk eden 22 milyon 714 bin 624 TL vergi ile Trabzon'da 3'üncü sırada yer aldı.

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 17:40, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 17:40
GİB, 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu. Trabzonspor'dan KDV dahil 36 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzon'da 2024 Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı.

22 MİLYON 714 BİN 624 TL VERGİ

Galatasaray ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki kalecinin, sırasıyla 110 milyon TL, 120 milyon TL, 130 milyon TL, 140 milyon TL ve 150 milyon TL garanti ücret kazanacağı bildirilmişti.

Trabzon yerel basınından 61Saat'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ın, Trabzonspor forması giydiği döneme dair beyan ettiği gelir üzerinden tahakkuk eden vergi miktarının 22 milyon 714 bin 624 TL olarak açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE

Öte yandan Kurumlar Vergisi sıralamasında sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. ile ilk sırada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bireysel vergi rekortmenleri listesinde 23'üncü sıranın sahibi oldu. Başkan Doğan'a 2024 yılı için 4 milyon 298 bin 104 TL gelirler vergisi tahakkuku oluştu.

