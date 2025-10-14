Bosna Hersek, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Bosna Hersek'in Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi, bugün oy birliği ile alınan bir kararla ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Gazze ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisine bağlılığı nedeniyle" Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Karar, konseyin dönüşümlü başkanlığını üstlenen Hırvat üye Zeljko Komsic, Boşnak üye Denis Becirovic ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığının kararı, Trump'ın prestijli ödül için ilk kez resmi olarak aday gösterilmesi oldu.

Kararın kabul edildiği oturumun ardından yapılan açıklamada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin Trump'ın Gazze'deki savaş konusunda İsrail ve Filistin tarafları arasında arabuluculuk yaparak Orta Doğu'da yeni bir barış sürecinin yolunu açtığı için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiği değerlendirmesinde bulundukları kaydedildi.

Devlet Başkanlığının Sırp ve tek kadın üyesi Cvijanovic ise sosyal medyada yayımladığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi sürecini başlatmış olmaktan gurur duyuyorum. Teklifim, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı tarafından kabul edildi. Başkan Trump, Gazze'deki çatışmanın sona ermesine yardımcı olarak elde ettiği son başarıyla bir kez daha bu ödülü hak ettiğini gösterdi" dedi.