Kulaklık takılı genç kız raylara yöneldi, görevli son anda kurtardı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki raylı sistem hattında korku dolu anlar yaşandı. Kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir genç kız, gelen tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu son anda fark eden güvenlik görevlileri, hızla müdahale ederek genç kızı tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi.