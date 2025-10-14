Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

