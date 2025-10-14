Özel: Mansur Başkanımın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki makamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can Güner'i kabul etti.

Yavaş, Genel Başkan Özgür Özel yurt dışında olduğu müddetçe Ankara ile ilgili bilgi aldığını söyleyerek, "Kendilerine son bilgileri verdik. Daha önce gelen İçişleri Bakanlığı müfettişleri dosyayla ilgili soru sormamışlardı. Denetim göreviyle ilgili savcının talebi üzerine soru sormuşlardı. Biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezlerdi. Gerek görselerdi iki mülkiye müfettişi uzun süre kaldı. Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler. İfade almaya gerek görmediler" ifadelerini kullandı.

Özel, Yavaş'ın örnek bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek, "Son günlerde algı operasyonu yürütülüyor. Kendilerinin geçmişi boylarını aşan dosyalarla dolu olup, bu konuda dosyalar adliyede beklerken, büyük bir hazımsızlıkla kendileri iktidar oldukları sürece her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan aksine vatandaşın gönlünde o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi. Gece yarıları birbirlerine müjde dedikleri operasyondan bahsediyoruz. Mansur Başkanımın hem iç denetiminde hem Sayıştay denetiminde hem mülki müfettişlerin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Devlet memurları kanunu ile ilgili izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Bu durumu değerlendirdik" dedi.

Yavaş ise Gökçek hakkında soruşturma açılmamasına yönelik soru üzerine, "Basın toplantısında anlatmıştım. Aynı bilirkişilere dosyanın verilmesi, o soruşturmalarda aklandıklarını göstermiştim. Benim orada gösterdiklerim sadece yüzde 10. Bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra dosyaları tekrardan verdik. Ama en büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ayrıca iki üç dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar. Bugüne kadar ifadeleri bile alınmadı. Seğmen suyu dosyası, teleferik dosyası. Teleferik dosyasını ihaleyi alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Kamu zararı 2.4 milyar TL. Bugüne kadar ifadeye bile çağrılmadı. Aynı zamanda Gökçek lehine takipsizlik kararı, o günkü Genel Sekreterin açık ifadesi var. 250 günden bin 250 güne süreyi uzatırken Sayın Gökçek'in talimatı ile uzattık demesine rağmen bugüne kadar ifade verilmedi" diye konuştu.