Altın çifte rekor serisine girdi!

Altın fiyatları çarşamba günü tarihi bir eşiği daha geçti. ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Gram ve ons altın yine rekor kırdı

Ons altın, yüzde 1,15 artışla 4.190,71 dolara yükselerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinde 4.200 dolar seviyesinin eşiğinde işlem gören ons altın, gün içinde 4.187 dolar civarında dengelendi.

ABD ve Asya piyasalarındaki yükseliş dalgası Türkiye'ye de yansıdı. Gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,15'lik artışla 5 bin 633 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Böylece yatırımcılar bir günde ortalama 70 TL kazanç elde etti.

Analistlerden yükseliş yorumu

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandıran son nedenler oldu" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin "beklenenden biraz daha sağlam bir rotada" olduğunu belirterek faiz kararlarının "toplantıdan toplantıya" alınacağını söyledi.

Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi olasılığını neredeyse kesin görüyor. Faizlerin düşmesi, genellikle altın gibi faizsiz varlıkların cazibesini artırıyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 60'ı gördü

Altın fiyatları 2025 boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.

Gümüş fiyatı yüzde 1,4 artışla 52,15 dolara yükselirken, geçtiğimiz gün 53,60 dolarla rekor kırmıştı. Platin yüzde 1 artışla 1.652 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.537,50 dolara çıktı.

14 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları