Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi

Milyonlarca emekli vatandaşı kendi bünyelerine katmak isteyen bankaların promosyon rekabeti hız kazandı. 12 bin liradan başlayan kampanyalarda çıta 32 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliler, ocakta yapılacak zammı beklerken, bankaların sunduğu promosyon fırsatları da dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylülde toplam enflasyon yüzde 7,5 oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 29 olan tahmin aralığının üst bandının gerçekleşmesi halinde emeklilerin ocak zammı yüzde 10,56 olacak. Bu gelişmeler, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini daha da artırdı. Promosyonlardan emeklilerle birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.

Emekli Maaşı Promosyonunda Taahhüt ve Taşıma Şartları

Daha yüksek emekli maaşı promosyon ücreti almak veya başka avantajlardan yararlanmak için banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan aylığını taşımak isteyenler, cayma bedeli ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda emekli maaşı promosyonu tamamen bozulmaz; yalnızca kalan taahhüt süresi kadar ödeme yapılır. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, toplam emekli promosyonu 7.200 TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, cayma bedeli 4.800 TL olarak hesaplanır.

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Ekim ayında en yüksek teklif, ek koşullarla birlikte 32 bin TL'ye ulaşan Albaraka tarafından sunuluyor. Banka, 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, 25 bin TL'ye varan temel promosyona ek olarak 7 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı sağlıyor. Bu ödüller; 2 otomatik fatura talimatı, bankaya yeni emekli müşterisi yönlendirme ve kredi kartı harcama hedefleriyle kazanılabiliyor.

Banka Banka Maaş Promosyonları

Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL 'ye varan temel promosyonun yanı sıra, ek koşullarla toplamda 30.000 TL 'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Maaş aralığına göre 'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. QNB Finansbank: 31.000 TL 'ye varan promosyon sağlıyor. Maaş aralığına göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor.

'ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 'ye çıkıyor. Denizbank: 27.000 TL 'ye varan promosyon dağıtıyor. Belirli bankacılık ürünlerini kullananlara ek promosyon ve kredi kartı harcamasına iade fırsatı sunuluyor.

Maaş tutarına göre 'ye kadar ödeme yapılıyor. Akbank: 15.000 TL 'ye varan net promosyona ek olarak, toplamda 30.000 TL 'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Maaşını taşıyan emeklilere 'ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı harcamalarında toplam 'ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Albaraka: Toplam 32.000 TL 'ye varan promosyon ve ödül var. 2 otomatik fatura talimatına, yeni emekli yönlendirmesine ve kredi kartı harcamasına ek ödüller sunuluyor.

'ye varan nakit promosyon veriyor. Maaşa göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor. Kuveyt Türk: 27.500 TL 'ye varan promosyon veriyor. Yeni fatura talimatlarına ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller sağlanıyor.

Promosyon miktarı 'ye çıktı. Ek olarak, harcama ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle bonus veriliyor. İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24.000 TL . Maaşa göre 15.000 TL 'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Başvuru ve Taşıma İşlemleri

Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirimler banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 3 yıl dolmadan maaşı taşımak için cayma bedelinin tamamen ödenmesi gerekiyor. Her bankanın sunduğu promosyon ve ek ödül koşulları farklılık gösterebiliyor.