Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Marmara, Batı Karadeniz ve Samsun'da sağanak yağış etkili olurken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da açık ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Rüzgarın yönü bölgelere göre değişiklik gösterecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 08:37, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 08:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve doğuda güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

  • Bursa: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

  • Denizli: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • Manisa: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çankırı: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Eskişehir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

  • Bolu: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
  • Düzce: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Sinop: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Amasya: 22°C, parçalı bulutlu
  • Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
  • Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kars: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Malatya: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 23°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 25°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 22°C, az bulutlu ve açık

