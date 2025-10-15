Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve doğuda güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Bursa: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

20°C, parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Denizli: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 22°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi