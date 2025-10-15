Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Ölmeden selasını okuttu! Canım çok sıkkındı!

Tekirdağ Şarköy'de Hakan Örün isimli bir vatandaş, kendi selasını okutarak herkesi şaşkına çevirdi. Örün'ün yaptığı açıklama herkesi şoke etti: Canım çok sıkındı!

İlginç olay, Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün'ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi. Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün'ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

ÖLMEMİŞ AMA SELASINI KENDİSİ OKUTTU!

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

"CANIM ÇOK SIKKINDI, MORALİM ÇOK BOZUKTU"

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. 'Öldüm, gömün' dedim. Abimi aradım, 'Beni babamın üzerine gömün' dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, 'Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

