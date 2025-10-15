Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 09:15, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 09:17
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'nde Caner E. (35) yönetimindeki 16 BVF 710 plakalı otomobil, bisikletli Berkay S'ye (13) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Berkay S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.