Siyasi

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Altunpul partisinden istifa etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 09:50, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 09:51
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Altunpul partisinden istifa etti

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

