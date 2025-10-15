Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratının alınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde durdurdukları ve içinde 4 şüphelinin olduğu otomobilde yaptıkları aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait eski eser olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Araçta bulunan F.A, M.Ş, S.Y ve F.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise yetkililerce sürdürüldüğü öğrenildi.