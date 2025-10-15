Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu 16 Ekim'de (yarın) ihalesi yapılacak ve 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hizmet sunmaya başlayacak 5G teknolojisine ilişkin yaptığı açıklamada "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- 5G ihalesinin yarın olacak olmuş olması bizim için heyecan verici. Yılların hazırlığı ete kemiğe bürünmüş olacak.

- Yarın ihaleden sonra inşallah Nisan 2026'da ilk sinyalleri alacağız. Önce büyük şehirlerde İstnabul, Ankara, İzmir, Marmara Bölgesi, Kocaeli ve Bursa'dan ilk sinyalleri alacağız.

- 1 yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsamasını bekliyoruz. Belki biraz daha uzun olabilir.

- 2 milyar 125 milyon dolar altında bir bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak.

- 5G testlerinde 100 megabit ile 1 gigabit arasındaki hızlara ulaştık. Şu andaki testte indirme hızı 1.8'e kadar çıkıyor. Gönderme hızı da aşağı yukarı 175'ler civarında.

- Bu rakamlar 5G'deki hızımızın onaylandığını gösteren rakamlardır. 4.5G'ye göre 10 kat hızlı rakamlar.

'22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu'

- Yerlilikte 4,5G'nin üzerine geçeceğiz. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz.

- Video izlemede 10 kat hızımız olacak. Esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarımını daha hızlı yapabilmek, ameliyat operasyonlarını uzaktan anlık olarak yapabilmek, akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirmek.

- Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, bunların 22 milyonu yani dörtte biri 5G'ye uyumlu.

- 4.5G kullanan sim kartlar zaten uyumlu. 2G'ye sahip olanların hem telefonunu hem de sim kartını değiştirmesi gerekecek.

- Yeni baz istasyonlarının sahaya yerleştirilmesi gerekiyor. 41 noktada bunu yaptık. Bunları yerleştirip 5G'yi devreye almış olacağız.

- Özellikle nüfusun az olduğu yerlerde, hele pandemi ile beraber uzaktan çalışma zorunluluklarının oratya çıkmasıyla internet hızları konusunda talepler var. 5G burda önemli katkı sağlayacak, yüzde 95'lik kapsama alanını yüzde 100'lere yaklaştırma imkanımız olacak.

- 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız.



