AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 10:28, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 11:32
Yazdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu 16 Ekim'de (yarın) ihalesi yapılacak ve 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hizmet sunmaya başlayacak 5G teknolojisine ilişkin yaptığı açıklamada "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- 5G ihalesinin yarın olacak olmuş olması bizim için heyecan verici. Yılların hazırlığı ete kemiğe bürünmüş olacak.

- Yarın ihaleden sonra inşallah Nisan 2026'da ilk sinyalleri alacağız. Önce büyük şehirlerde İstnabul, Ankara, İzmir, Marmara Bölgesi, Kocaeli ve Bursa'dan ilk sinyalleri alacağız.

- 1 yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsamasını bekliyoruz. Belki biraz daha uzun olabilir.

- 2 milyar 125 milyon dolar altında bir bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak.

- 5G testlerinde 100 megabit ile 1 gigabit arasındaki hızlara ulaştık. Şu andaki testte indirme hızı 1.8'e kadar çıkıyor. Gönderme hızı da aşağı yukarı 175'ler civarında.

- Bu rakamlar 5G'deki hızımızın onaylandığını gösteren rakamlardır. 4.5G'ye göre 10 kat hızlı rakamlar.

'22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu'

- Yerlilikte 4,5G'nin üzerine geçeceğiz. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz.

- Video izlemede 10 kat hızımız olacak. Esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarımını daha hızlı yapabilmek, ameliyat operasyonlarını uzaktan anlık olarak yapabilmek, akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirmek.

- Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, bunların 22 milyonu yani dörtte biri 5G'ye uyumlu.

- 4.5G kullanan sim kartlar zaten uyumlu. 2G'ye sahip olanların hem telefonunu hem de sim kartını değiştirmesi gerekecek.

- Yeni baz istasyonlarının sahaya yerleştirilmesi gerekiyor. 41 noktada bunu yaptık. Bunları yerleştirip 5G'yi devreye almış olacağız.

- Özellikle nüfusun az olduğu yerlerde, hele pandemi ile beraber uzaktan çalışma zorunluluklarının oratya çıkmasıyla internet hızları konusunda talepler var. 5G burda önemli katkı sağlayacak, yüzde 95'lik kapsama alanını yüzde 100'lere yaklaştırma imkanımız olacak.

- 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber