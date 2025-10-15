AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
TÜİK açıkladı: Ağustos 2025'teki ücretli çalışan sayısı belli oldu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 10:40, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 10:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,2 artarken aylık bazda yüzdesel olarak değişim göstermedi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ağustos 2025' verilerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Aylık bazda yüzdesel değişim yaşanmadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

