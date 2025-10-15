AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ana sayfaHaberler Sağlık

Zonguldak'ta ağrı kesici iğne yaptırdı, yürüyemedi

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurup, herhangi bir tetkik yapılmadan kendisine ağrı kesici iğne vurulduğunu iddia eden ve bacağında şiddetli ağrı oluşan Aytaç Öztürk, suç duyurusunda bulundu.

15 Ekim 2025
Zonguldak'ta yaşayan Aytaç Öztürk, karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Öztürk, sol kalçasına ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Bir süre sonra sol bacağında ağrı hisseden Aytaç Öztürk, ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos'ta ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürüyemeyen Öztürk'ün, ödem toplayan bacağı alçıya alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

'Düşük ayak sendromu' tanısıyla BEUN Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde 23 gün tedavi gören Öztürk, taburcu edildi.

24 Ekim'e kadar iş göremez raporu verilen Öztürk, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"AYAĞIMIN ÜZERİNE BASAMAZ HALE GELDİM"

Hastaneden taburcu olduğunu ancak tedavi sürecinin hala sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aytaç Öztürk, "28 Ağustos akşamı karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Orada bana ağrı kesici iğne yapıldı. Yalnız hiçbir şekilde ne kan tahlili ne röntgen filmi çekildi.

Sadece karnıma dokunuldu, doktor, 'gaz sancısı var' deyip beni iğneye sevk etti. Yapılan iğneden 2 gün sonra benim ayağımda bir ödem oluşmaya başladı, bir şişlik. Kalçadan gelen bir sancıydı bu. Ayağımın üzerine basamaz hale geldim.

Haliyle apar topar ambulansla evden Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne getirdiler. 23 gün hastanede yattım ve şu an iş göremez haldeyim. 24 Ekim'e kadar raporluyum.

Oradan bir rapor verildi. Tabii bu da aslında yanlış yapılan iğnenin sonucunu gözler önüne serebiliyor. Cumhuriyet savcılığına gelip, suç duyurusunda bulundum." dedi.

"KALICI MI, DEĞİL Mİ SÜREÇ GÖSTERECEK"

Öztürk, "Yapılan yanlış iğne sonucunda 'düşük ayak' denildi raporda. Yapılan iğneden sonra birçok kişide 'düşük ayak' olabiliyormuş. Benimki kalıcı mı değil mi süreç gösterecek. Şu anda sekerek yürüyorum, baston yardımıyla yürüyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemeyi yürütmesi için muhakkik görevlendirilmesi yapıldı. Yetkililer, inceleme sonucuna göre gerekli işlem yapılacağını söyledi.


