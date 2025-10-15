AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Tatlıses Hakkında Çıkan Ölüm İddiası Asılsız Çıktı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses hakkında sosyal medyada dolaşan "öldü" iddiaları yeniden gündeme oturdu. Ancak güvenilir kaynaklar, bu söylentilerin asılsız olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 11:26
Tatlıses Hakkında Çıkan Ölüm İddiası Asılsız Çıktı

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, bir kez daha sosyal medyada dolaşan asılsız ölüm haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan "Tatlıses hayatını kaybetti" paylaşımları, kısa sürede trend listelerine girerken, hayranlarını da endişelendirdi.

Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama ya da güvenilir haber kaynağında doğrulayıcı bilgi bulunmuyor. Ünlü sanatçının sağlığıyla ilgili şu an için kamuoyuna yansıyan olumsuz bir gelişme yok.

Tatlıses daha önce de benzer haberlerle karşı karşıya kalmış ve bu tip söylentilere alaycı bir dille cevap vermişti. Özellikle geçtiğimiz yıllarda "beni toprağa gömmeye çalışıyorlar ama ben hala ayaktayım" şeklindeki açıklaması hafızalarda tazeliğini koruyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bilinçsizce yaydığı bu tür söylentiler, hem kamuoyunda bilgi kirliliğine neden oluyor hem de sanatçının ailesi ve sevenlerini gereksiz yere tedirgin ediyor. Uzmanlar, bu tarz iddiaların doğrulanmadan paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada aktif olmaması, zaman zaman bu tarz dedikoduların artmasına zemin hazırlasa da şu an için hayranlarını kaygılandıracak bir durum söz konusu değil.

