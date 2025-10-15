Bakan Kurum'a, Osmaniye'den fahri hemşehrilik beratı

AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Osmaniye Belediye Meclisince "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 11:30, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 11:33
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a, Osmaniye Belediye Meclisi de fahri hemşehrilik beratı verme kararı aldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum'u makamında ziyaret ederek, beratı kendisine takdim etti.

Çenet, Osmaniye'de gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı Kurum'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tüm deprem illerine olduğu gibi Osmaniye'mize göstermiş olduğu o yakın ilgi için ve şehrimizin yeniden depreme dayanıklı bir şehir olarak inşasını sağladığı için Osmaniye Belediyesi Meclisi, size Fahri Hemşehrilik beratı verme kararı aldı. Ben de bunu zatıalinize takdim ediyorum. Sadece deprem konutları değil, iş yerleri, çarşılar, pazarlar, meydanlar da yapıldı."

- "Hemşehrilik beratını kalbimizin en güzel yerine koyduk"

Çenet'e ve Osmaniyelilere teşekkür eden Kurum, "Osmaniye, bizim göz bebeğimiz. Bu beratı tüm depremzede kardeşlerimiz adına alıyorum ve bunu ömür boyu kalbimizde, gönlümüzde bir nişan olarak taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından da "Osmaniyeli kardeşlerimizin sevgisi bizleri hem çok duygulandırdı hem çok mutlu etti. Hemşehrilik beratını kalbimizin en güzel yerine koyduk. Bizleri layık gören herkese teşekkür ediyorum. Allah milletimizi başımızdan eksik etmesin." paylaşımında bulundu.


