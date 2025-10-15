AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

11. Yargı Paketiyle LGBTİ+ Propagandasına Yasal Sınır Geliyor

Hükümet, aile kurumunu ve toplumsal değerleri korumaya yönelik yeni bir adım atıyor. 11. Yargı Paketi taslağında LGBTİ+ propagandasına yasal sınır getiren düzenlemeler yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 11:43, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 11:44
11. Yargı Paketiyle LGBTİ+ Propagandasına Yasal Sınır Geliyor

Hükümetin hazırladığı 11. Yargı Paketi, aile yapısını güçlendirmeyi ve toplumsal ahlakı korumayı hedefleyen yeni düzenlemeler içeriyor. Taslakta, doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ve genel ahlaka aykırı davranışlara karşı cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Ayrıca, cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkarılıyor, sürece sıkı denetim getiriliyor.

- LGBT propagandası yapanlara 3 yıla kadar hapis geliyor

Taslağa göre, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre:

"Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Bu maddeyle LGBTİ+ propagandası niteliğindeki faaliyetler, dijital yayınlar ve aleni eylemler hakkında yasal çerçeve güçlendirilmiş olacak.

-Eşcinsel evlilik yapanlara 4 yıla kadar hapis geliyor

Ayrıca aynı maddeye,

"Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi de ekleniyor.

Dijital Platformlardaki LGBT Propagandalarına Denetim Geliyor

Yeni düzenleme, yalnızca bireysel eylemleri değil, dijital platformlar üzerinden yapılan yayınları da kapsayacak. Bu sayede aile yapısına ve genel ahlaka aykırı içeriklerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cinsiyet Değişikliği Yaşı 25'e Çıkıyor

Taslakta yer alan bir diğer önemli maddeyle cinsiyet değiştirme yaşı 18'den 25'e yükseltiliyor.
Bu kararla, bireylerin kalıcı bir karar vermeden önce daha olgun bir yaşa ulaşmaları amaçlanıyor. Ayrıca, cinsiyet değişikliği için:

  • 25 yaşın doldurulmuş olması,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir hastaneden dört aşamalı heyet raporu alınması,
  • Üreme yeteneğinin sürekli kaybedildiğinin belgelenmesi,

şartı getiriliyor.

Kanuna Aykırı Müdahalelere Ağır Ceza

Taslakta, izinsiz veya yasa dışı cinsiyet değişikliği operasyonu yapanlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve yüksek tutarlı adli para cezası öngörülüyor. Bu maddeyle merdiven altı uygulamalara karşı da ciddi bir caydırıcılık sağlanması hedefleniyor.

Gerekçe: Aile Kurumunu ve Toplumu Korumak

Taslağın genel gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Aile kurumunun korunması, toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi, tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla toplumsal yapımızı tahkim eden ve insan onurunu koruyan düzenlemeler kabul edilmektedir."

Bu düzenlemeyle, hükümet aile yapısına yönelik ideolojik tehditlere karşı kararlı bir hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor. Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

