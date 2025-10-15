11. Yargı Paketiyle LGBTİ+ Propagandasına Yasal Sınır Geliyor

Hükümetin hazırladığı 11. Yargı Paketi, aile yapısını güçlendirmeyi ve toplumsal ahlakı korumayı hedefleyen yeni düzenlemeler içeriyor. Taslakta, doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ve genel ahlaka aykırı davranışlara karşı cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Ayrıca, cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkarılıyor, sürece sıkı denetim getiriliyor.

- LGBT propagandası yapanlara 3 yıla kadar hapis geliyor

Taslağa göre, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre:

"Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Bu maddeyle LGBTİ+ propagandası niteliğindeki faaliyetler, dijital yayınlar ve aleni eylemler hakkında yasal çerçeve güçlendirilmiş olacak.

-Eşcinsel evlilik yapanlara 4 yıla kadar hapis geliyor

Ayrıca aynı maddeye,

"Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi de ekleniyor.

Dijital Platformlardaki LGBT Propagandalarına Denetim Geliyor

Yeni düzenleme, yalnızca bireysel eylemleri değil, dijital platformlar üzerinden yapılan yayınları da kapsayacak. Bu sayede aile yapısına ve genel ahlaka aykırı içeriklerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cinsiyet Değişikliği Yaşı 25'e Çıkıyor

Taslakta yer alan bir diğer önemli maddeyle cinsiyet değiştirme yaşı 18'den 25'e yükseltiliyor.

Bu kararla, bireylerin kalıcı bir karar vermeden önce daha olgun bir yaşa ulaşmaları amaçlanıyor. Ayrıca, cinsiyet değişikliği için:

25 yaşın doldurulmuş olması,

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir hastaneden dört aşamalı heyet raporu alınması,

Üreme yeteneğinin sürekli kaybedildiğinin belgelenmesi,

şartı getiriliyor.

Kanuna Aykırı Müdahalelere Ağır Ceza

Taslakta, izinsiz veya yasa dışı cinsiyet değişikliği operasyonu yapanlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve yüksek tutarlı adli para cezası öngörülüyor. Bu maddeyle merdiven altı uygulamalara karşı da ciddi bir caydırıcılık sağlanması hedefleniyor.

Gerekçe: Aile Kurumunu ve Toplumu Korumak

Taslağın genel gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Aile kurumunun korunması, toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi, tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla toplumsal yapımızı tahkim eden ve insan onurunu koruyan düzenlemeler kabul edilmektedir."

Bu düzenlemeyle, hükümet aile yapısına yönelik ideolojik tehditlere karşı kararlı bir hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor. Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.