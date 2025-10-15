AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İHH, Filistinli 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek sağlıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Filistin'de 26 bin 531 çocuğa her ay düzenli olarak destek ulaştırıyor. İHH tarafından, 7 Ekim sonrasındaki süreçte 10 bin yetim çocuk daha tespit edilerek sponsorluk sistemine dahil edildi. Bu çocuklardan 4 bin 700'ü için sponsor ihtiyacı sürüyor.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 12:21
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından uygulanan Yetim Sponsorluk Sistemi Projesi devam ediyor. Proje kapsamında, Türkiye dahil 43 ülkede 130 binden fazla yetime her ay düzenli olarak destek veriliyor. Destek sağlanan ülkelerden biri de Filistin. İHH uzun yıllardır Filistin ve Gazze'de yetimlere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Şu an 25 bin 929'u Gazze'de olmak üzere, Filistin'de 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek ulaştırıyor.

7 Ekim sonrasında desteklenen 355 yetim şehit oldu

7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sebebiyle İHH'nın desteklediği 355 yetim çocuk şehit oldu. 283 yetim annesi de son saldırılarda şehit oldu ve yetimler hem annesiz hem babasız kaldı.

4 bin 700 Gazzeli yetimin sponsor ihtiyacı sürüyor

İHH tarafından, 7 Ekim sonrasındaki süreçte 10 bin yetim çocuk daha tespit edilerek sponsorluk sistemine dahil edildi. Bu çocuklardan 4 bin 700'ü için sponsor ihtiyacı sürüyor.

Filistin'de yalnızca 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bine yakın çocuk yetim kaldı.

Yetim sponsoru olmak için: Bir yetimin sponsorluk bedeli ise aylık olarak 800 TL. Yetim sponsoru olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da 0212 631 2121 numaralı telefon numarası üzerinden sponsorluk başvurusunda bulunabiliyor.

