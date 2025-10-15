İHH, Filistinli 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek sağlıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından uygulanan Yetim Sponsorluk Sistemi Projesi devam ediyor. Proje kapsamında, Türkiye dahil 43 ülkede 130 binden fazla yetime her ay düzenli olarak destek veriliyor. Destek sağlanan ülkelerden biri de Filistin. İHH uzun yıllardır Filistin ve Gazze'de yetimlere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Şu an 25 bin 929'u Gazze'de olmak üzere, Filistin'de 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek ulaştırıyor.

7 Ekim sonrasında desteklenen 355 yetim şehit oldu

7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sebebiyle İHH'nın desteklediği 355 yetim çocuk şehit oldu. 283 yetim annesi de son saldırılarda şehit oldu ve yetimler hem annesiz hem babasız kaldı.

4 bin 700 Gazzeli yetimin sponsor ihtiyacı sürüyor

İHH tarafından, 7 Ekim sonrasındaki süreçte 10 bin yetim çocuk daha tespit edilerek sponsorluk sistemine dahil edildi. Bu çocuklardan 4 bin 700'ü için sponsor ihtiyacı sürüyor.

Filistin'de yalnızca 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bine yakın çocuk yetim kaldı.

Yetim sponsoru olmak için: Bir yetimin sponsorluk bedeli ise aylık olarak 800 TL. Yetim sponsoru olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da 0212 631 2121 numaralı telefon numarası üzerinden sponsorluk başvurusunda bulunabiliyor.

