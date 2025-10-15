Ticaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor

AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ticaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor

Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmak ve yeni pazarlar kazanmak amacıyla bu yıl ocak-eylül döneminde 40'tan fazla ülkeyle yürüttüğü diplomasi trafiğiyle ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendiren önemli anlaşmalara imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 13:10, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 13:11
Yazdır
Ticaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yılın 9 ayında dünyanın dört bir tarafından 44 ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Bu ülkeler, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık, Brezilya, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Filistin, Vietnam, Fransa, Fildişi Sahili, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kamboçya, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Singapur, Şili, Slovenya, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Tanzanya, Ukrayna ve Yunanistan olarak sıralandı.

Bu ikili ve çok taraflı görüşmelerde, ticaretin artırılması, yatırım ve müteahhitlik fırsatlarının geliştirilmesi, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve mevcut iş birliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi konularına odaklanıldı.

Bu ülkelerden Almanya, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, BAE, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Fildişi Sahili, Fransa, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tunus ve Vietnam, Türkiye'nin ihracatında hedef ülkeler arasında yer alıyor.

Bu ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerle, pazar çeşitliliğinin artırılması, ticaretin sürdürülebilir biçimde büyümesine ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi amaçlandı.

Hedef ülkelerle çeşitli anlaşmalar imzalanırken, bunlar, teknik engellerin kaldırılmasından yatırım ortamının iyileştirilmesine, gümrük iş birliğinden hizmet ticaretinin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Bu temaslarla, Türk ihracatçılarının hedef pazarlarda karşılaştığı yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlar doğrudan muhataplarıyla ele alınarak, pazara giriş süreçleri kolaylaştırıldı.

Çok sayıda ticari anlaşmaya imza atıldı

Bu kapsamda, Suriye ile ağustosta gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde üç temel belgeye imza atıldı.

Bunlardan ilki, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevede yürütülmesini sağlayacak "Türkiye-Suriye Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi (JETCO) Kurucu Anlaşması" oldu. Ayrıca, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak "İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Gümrük işbirliğini güçlendiren 2003 tarihli "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" da yeniden teyit edildi.

BAE ziyareti kapsamında da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayacak Türkiye-BAE 2. Dönem JETCO ve 1. Dönem Ortak Komite Toplantısı mutabakat zabıtlarına imza atıldı. Bu anlaşmalarla, mal ticareti, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar, gümrük işbirliği, müteahhitlik ve hizmet sektörüne ilişkin işbirliği yapıldı.

Birleşik Krallık ile yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, 7 Mayıs'ta Londra'da "Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılması Faslı" ile "Kimyasallar ve Motorlu Taşıtlar Ekleri" imzalandı. Söz konusu sektörler, iki ülke ticaretinin yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturarak 7,4 milyar dolarlık hacme karşılık geliyor. Bu düzenlemeler, teknik standartlarda uyumu teşvik ederek daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ortamı sağlıyor.

Rusya'yla da 27 Haziran'da Moskova'da gerçekleştirilen Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı sonucunda, ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, çevre, iklim değişikliği ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştiren kapsamlı protokole imza atıldı.

Kazakistan'la 29 Temmuz'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda imzalanan anlaşmalar da "Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" ve "Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliği Niyet Beyanı" oldu.

İran ile yapılan görüşmelerde de Türk nakliyecilerinin İran güzergahında karşılaştıkları yüksek maliyetlerin azaltılmasını ve Orta Asya pazarına erişiminin kolaylaştırılması için "Dolu Depo Uygulamasının Askıya Alınmasına İlişkin Protokol" imza altına alındı.

Hedef ihracatçılara yeni pazarlar oluşturmak

İtalya ile 29 Nisan'da Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında iki ülke arasında imzalanan Ortak Bakanlık Açıklaması ile ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolar olarak belirlendi.

Slovenya, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve Macaristan ile düzenlenen KEK ve JETCO toplantılarında, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji, sanayi ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği mutabakatları imzalandı.

Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile yapılan görüşmelerde, ticaret hacmini artırmaya, yatırım ortamını geliştirmeye ve ortak üretim projeleri kurmaya yönelik protokoller üzerinde mutabakata varıldı.

Söz konusu anlaşmalarla, Türkiye'nin ihracatının artırılması, ithalatta çeşitliliğin sağlanması, yatırım akışının güçlendirilmesi, ve dış ticaretin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedeflendi.

İmzalanan anlaşmalar ve devam eden müzakerelerle, gelecek dönemde Türkiye'nin dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlaması ve ihracatçıların yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber