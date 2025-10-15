Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı
59 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.
