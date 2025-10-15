Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.

Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi.

