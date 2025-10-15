Mersin'de yasa dışı olarak mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheliler hakkında "özel koruma bölgesi içerisinde yasak alanda bulunma" ve "yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapma" suçlarından işlem başlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı olarak mavi yengeç avcılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

