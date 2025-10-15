Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Tunç, soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin titizlikle değerlendirildiğini, Rojin'in telefonunun kilidinin açılması için yurtdışından uzman desteğiyle teknik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

Göğsünde ve vajinasında iki erkek DNA'sı görüldü

Geçen yıl kaybolan ve cesedi Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Zeynep Demir, genç kızın göğsünde ve vajinasında iki erkeğe ait DNA örneği tespit edildiğini, olayın cinsel saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Kabaiş ailesinin avukatlarından Demir, Adli Tıp'ın 10 Ekim'de kendileriyle yeni bir rapor paylaştığını ve olayın cinsel saldırı olma ihtimalinin güçlendiğini söyledi:

"Gelinen aşamada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 10 Ekim tarihi itibarıyla tarafımıza gönderdiği raporla Rojin'in dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA'sının Rojin'in hangi bölgesinde bulunduğunu tarafımıza açıklamıştır. İlk DNA örneği Rojin'in sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir.

İkinci DNA örneğiyse intra vajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimali de mevcut. Bunun Adli Tıp Kurumu raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz."

Adli Tıp raporu hakkında

Van ve Diyarbakır Barolarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı otopsi raporundaki DNA örneklerinin Kabaiş'in vücudunun hangi bölgelerinde olduğunu tespit etti.

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanıp Van başsavcılığına gönderilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetli farklı DNA tiplemelerinin maktulün vücudunun hangi kısımlarından alındığı sorulmaktadır. Yapılan incelemelerde bahsi geçen iki eküvyon örneklerinin sternal (göğüs kemiği) ve intra vajinal bölgelerde olduğu okunmuştur."