Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Yaşam

Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!

Malatya'da internetten otomobili için satış ilanı veren Necmettin Temur, dolandırıcıların kurbanı oldu. Temur, üçüncü bir kişiye satılan aracını 480 bin lira karşılığında geri aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 14:56, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 15:09
Yazdır

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşayan Necmettin Temur, internet üzerinden satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı.

Olay, Kumyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Temur hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon liraya satışa çıkardı.

DOLANDIRICI, ÖĞRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracı noterde devretti.

Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi.

ARACI, 480 BİN LİRA ÖDEYİP GERİ ALDI

Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi.

Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin lira ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin lira zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"MASRAFLARLA BİRLİKTE 600 BİN LİRA ZARARA UĞRADIM"

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin lira indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin liraya başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin lira zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.


