Uygulamanın açığını buldu, iki yıl boyunca bedava yemek yedi

Japonya'nın Nagoya kentinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, yemek sipariş uygulaması Demae-can'daki sistem açığını kullanarak 1000'den fazla ücretsiz yemek aldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirket bu dolandırıcılık nedeniyle 3,7 milyon yenin (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) üzerinde zarara uğradı.

Haberde, Higashimoto'nun teslim edilen siparişlerin kendisine ulaşmadığını iddia ederek firmanın geri ödeme politikasını defalarca istismar ettiği belirtildi.

Higashimoto, iki yıl boyunca toplam 1095 sipariş için sahte "teslim edilmedi" bildiriminde bulunarak ücret iadesi aldı.

PAHALI ÜRÜNLER SİPARİŞ EDİYORDU

Uzun süredir işsiz olduğu bildirilen Higashimoto'nun sık sık kutu yılan balığı yemeği, hamburger biftek ve dondurma gibi pahalı ürünler sipariş ettiği ifade edildi.

Yakalanmamak için 124 sahte hesap açan Higashimoto, bu hesapları uydurma isimler ve yanlış adreslerle kaydetti.

Bunun yanı sıra sahte kimlik bilgileriyle ön ödemeli telefon kartları satın alarak bunları kısa süre içinde iptal ettiği aktarıldı.

Haberde, Higashimoto'nun 30 Temmuz'da yeni bir hesap açarak dondurma, kutu yemek ve tavuk biftek sipariş ettiği bilgisine yer verildi.

Siparişin teslim edilmesine rağmen uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak "siparişim teslim edilmedi" diye bildirimde bulunan Higashimoto, aynı gün 16 bin yen (yaklaşık 4 bin 500 Türk Lirası) tutarında iade aldı.

"TADINI ALINCA DURAMADIM"

Emniyete ifade veren Higashimoto, "Başta sadece denemek istemiştim. Dolandırıcılıkla kazandığım paranın tadını alınca duramadım" diye konuştu.

Olayın ardından Demae-can, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendireceğini ve olağandışı işlemleri tespit edecek uyarı sistemini devreye alacağını açıkladı.

Diğer taraftan vakanın ortaya çıkmasıyla Japon sosyal medyasında konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

Kullanıcılar, platformun para iadesi politikasını eleştirerek "Geri ödeme kuralları çok gevşek, acilen düzenlenmeli" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise "Adamın epey zeki olduğu ortada. Bu kadar hesap açıp sistemi bu şekilde kandırması bile başlı başına bir uğraş" ifadelerini kullandı.