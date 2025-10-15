İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 vatandaş ise, olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya tanık olan Arif Tunceli, "Motosikletliyle şoför yolda tartışmışlar. Sonra şoför durup kapıyı açınca motosikletli de buna yumruk atmış. Ondan sonra şoför galiba fenalaşıyor, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Önce yandaki inşaattan platformu altına alarak sürüklemiş, siyah aracı da önüne almış, bir araba boyu sürüklendikten sonra ancak durabilmiş. Oradaki kadın en son ağır yaralıydı" dedi.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.