FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

