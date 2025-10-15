Bakımevindeki epilepsi hastası gencin ölümüne dava açıldı

Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakımevindeki epilepsi hastası gencin ölümüne dava açıldı

Beylikdüzü'nde özel bir bakımevinde tedavi gören epilepsi hastası 22 yaşındaki Uğur Yıldırım'ın yüksek doz ilaç verilerek ölümüne neden oldukları iddia edilen kurum müdürü ve çalışanların da aralarında bulunduğu 9 sanığa dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 17:38, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 17:39
Yazdır
Bakımevindeki epilepsi hastası gencin ölümüne dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'ndeki bir bakımevinde kalan Uğur Yıldırım'ın 22 Ekim 2024'te hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Yıldırım'ın doktorlar tarafından bileklerinde morluklar görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Yıldırım'ın annesi Dilek Barut'un ifadesine yer verildi.

Barut, oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yaklaşık 5 aydır bakımevinde kaldığını, ara ara çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü belirterek, çocuğun kendisine zarar verdiği söylense de buna inanmadığını, başkalarının zarar verdiğini belirtti.

İddianamede, ifadelerine yer verilen bakımevi personeli olan sanıklar, Yıldırım'ın kendisine zarar verdiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

- Adli tıp raporuna göre, verilen ilaç öldürücü dozda

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda da maktule, kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından ilaç verildiği, ilacın 400 miligrama kadar kullanım sınırının bulunduğu, 9.300 miligram ve fazlasının öldürücü düzeyde olduğu halde müteveffada bu düzeyin 11.958 miligram olarak tespit edildiği aktarılarak, bu suretle eylemin olası kastla öldürme suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, bakım merkezinde sağlık personeli olan Taş'ın dozajın çok üzerinde ilaç vermesi sebebiyle vefatın gerçekleştiği değerlendirildi.

Yıldırım'ın sakinleşmesi için tedavi dozunun üst haddinin yaklaşık olarak 30 kat aşılarak aşırı dozda ilaç verilmesiyle olası kastla hareket edildiği belirtilen iddianamede, müteveffanın bağlanmış ve engelli olması sebebiyle "olası kastla beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye yönelik öldürme" suçunun oluştuğu anlatıldı.

- Hasta ittirildi, iple bağlandı

Hasta bakım personeli sanıklar Yunus Emre Eşin ve Mehmet Özkan Tıraş'ın, Yıldırım'ı ittikleri, iple bağladıkları, kıyafetinin şapkasından ve ayaklarından çekiştirdikleri dile getirilen iddianamede, sanıkların eylemlerinin "kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten yaralama" suçunu oluşturduğu bildirildi.

İddianamede, kurum müdürü sanık Aybüke Liman'ın ilgili durumdan haberi olduğu halde herhangi bir engelleme yoluna gitmediği, sanık Çilem Köçer'in de bağlama iplerini getirdiği anlatılarak, diğer sanıklar Ayfer İyikalaycı, Bahar Güler, Yağmur Erkişi ve Türcan Özsoy'ın olayları gördükleri halde yetkili makamlara bildirim yapmadıkları vurgulandı.

- İlacı veren sağlık personeli hakkında müebbet istendi

İddianamede, sanık Sabahat Taş hakkında "olası kastla beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, sanıklar Aybüke Liman, Mehmet Özkan Tıraş ve Yunus Emre Eşin'in "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2'şer yıl 3'er aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

Sanık Çilem Köçer'in "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten yaralama" ve "beden ve ruh bakımından engelli olan kendisini savunamayacak kişiye yönelik suçu bildirmeme" suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, sanıklar Ayfer İyikalaycı, Türcan Özsoy, Bahar Güler ve Yağmur Erkişi hakkında da "beden ve ruh bakımından engelli olan kendisini savunamayacak kişiye yönelik suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber