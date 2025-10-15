Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okul bahçesinde gasp dehşeti: Müdür yardımcısının burnunu kırıp kaçtılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mehmed Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ders saatleri içinde dışarıdan gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, 9. sınıf öğrencisi E.K.'yı gasp etti. Olaya hemen müdahale eden okul müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumaya çalışırken saldırganların şiddetine maruz kaldı. Saldırıda burnu kırılan ve kaburgalarında ezilme oluşan müdür yardımcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 18:17, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 18:26
Okul bahçesinde gasp dehşeti: Müdür yardımcısının burnunu kırıp kaçtılar

Bursa'da bulunan Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kimliği belirsiz 2 şahıs 9. sınıf öğrencisi E.K.'yı gasp edip olaya müdahale eden müdür yardımcısı A.Ö'nün ise burnunu kırıp kaçtı.

Bursadabugun.com'un haberine göre, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmed Zahit Koktu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan gasp ve şiddet olayı büyük endişeye sebep oldu. İddiaya göre, okulun 9. sınıfında okuyan E.K., ders saatleri içinde okul bahçesinde dışarıdan gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Olayı fark eden müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumak için hemen müdahale etti. Ancak olay kısa sürede okul dışına taştı.

Saldırganlar, öğretmen aynı zamanda okulun müdür yardımcısı A.Ö.'nün burnunu kırdı. Yaşadığı saldırı sonrası burnu kırılan, kulağında ses kaybı meydana gelen ve kaburgalarında ezilmeler olan A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli 2 şahıs olayın ardından kaçarken polis ekipleri tahkikat başlatıp kul çevresinde önlemler aldı. Gaspa uğrayan 9. sınıf öğrencisinin, yaşadığı olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve okula giderken korku yaşadığı öğrenildi.

