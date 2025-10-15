Lösemiyi yenip 3 yıl sonra okuluna dönen Asmin'e duygusal karşılama

Şanlıurfa'da lösemi teşhisi konulan ve hastalığını yenen 4'üncü sınıf öğrencisi, okuluna döndüğü ilk gün arkadaşları ve öğretmenleri tarafından görkemli bir törenle karşılandı.



Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan 4'üncü sınıf öğrencisi Asmin Koyuncu, tedavi olmak için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre tedavi gören Koyuncu, lösemiyi yenmeyi başardı. 3 yıl boyunca arkadaşlarından uzak bir şekilde evde eğitim gören Asmin, bugün yeniden okula döndü.



Okula başladığı birinci sınıfta lösemi hastalığına yakalanan çocuk, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve okulundan uzak bir şekilde 3 yıl boyunca evde tedavi görüyordu. Viranşehir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören ve lösemiyi yenen Asmin, okuluna dönmek için sabırsızlanırken arkadaşları ve öğretmenleri tarafından ona sürpriz bir karşılanma töreni hazırlandı. Asmin, okulun ilk günü arkadaşları ve öğretmenleri tarafından okulun bahçesinde çiçek ve alkışlarla ardından sınıfta pasta sürpriziyle karşılandı. Asmin'in bu zorlu süreci başarıyla atlatıp yeniden okuluna kavuşması, arkadaşlarına ve öğretmenlerine büyük bir moral ve umut kaynağı oldu. Yürekleri ısıtan karşılama töreni havadan görüntülendi.