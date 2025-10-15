Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Milli Dayanışma Komisyonu'nda gençler ve kadınlar dinlendi

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 15. toplantısında, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının (AGD, T3, TÜGVA, KADEM vb.) temsilcileri dinlendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 toplantı dahil şimdiye kadar toplam 128 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin görüşlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 20:06, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 20:06
TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 15'inci toplantısında, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dinlendiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Komisyonun 15'inci toplantısında, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin dinlendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantının ilk bölümünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcileri Baran Yalçınkaya ve Rona Şenol, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkan Yardımcıları Tuba Arslan ve İsmail Hakkı Karagüzel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı değerlendirmelerde bulunmuştur.

Toplantının ikinci bölümünde de Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezel Öztemel, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi temsilcileri Feride Eralp ve Ruşen Seydaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD) Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı görüş ve önerilerini belirtmiştir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 15'inci toplantı dahil şimdiye kadar 128 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin dinlendiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Davet edilen her bir ismin kendi fikir ve tekliflerini Komisyonda açıklıkla dile getirdiğini vurgulayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu toplantılarda teklif edilen konuların her birinin titizlikle gözden geçirilerek hazırlanacak Komisyon raporunda yer alacağını belirtmiştir. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaretine ilişkin de bilgi vermiş, bu ziyaretin Komisyon'un değil, TBMM Başkanı olarak kendisinin, Diyarbakır'daki vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği programları içerdiğini ifade etmiştir. TBMM Başkanımız, kendisinin bu ziyaretine eşlik etmek isteyen Komisyon üyelerini ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de bir kez daha davet etmiştir."

Komisyonun 16'ncı toplantısının tarihi ve gündeminin daha sonra duyurulacağı bildirildi.

