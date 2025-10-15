Milli Dayanışma Komisyonu'nda gençler ve kadınlar dinlendi

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 15'inci toplantısında, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dinlendiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantının ilk bölümünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcileri Baran Yalçınkaya ve Rona Şenol, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkan Yardımcıları Tuba Arslan ve İsmail Hakkı Karagüzel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı değerlendirmelerde bulunmuştur.

Toplantının ikinci bölümünde de Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezel Öztemel, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi temsilcileri Feride Eralp ve Ruşen Seydaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD) Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı görüş ve önerilerini belirtmiştir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 15'inci toplantı dahil şimdiye kadar 128 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin dinlendiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Davet edilen her bir ismin kendi fikir ve tekliflerini Komisyonda açıklıkla dile getirdiğini vurgulayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu toplantılarda teklif edilen konuların her birinin titizlikle gözden geçirilerek hazırlanacak Komisyon raporunda yer alacağını belirtmiştir. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaretine ilişkin de bilgi vermiş, bu ziyaretin Komisyon'un değil, TBMM Başkanı olarak kendisinin, Diyarbakır'daki vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği programları içerdiğini ifade etmiştir. TBMM Başkanımız, kendisinin bu ziyaretine eşlik etmek isteyen Komisyon üyelerini ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de bir kez daha davet etmiştir."

Komisyonun 16'ncı toplantısının tarihi ve gündeminin daha sonra duyurulacağı bildirildi.