Arda Güler ve Kenan Yıldız, 'Golden Boy'da finale yükseldi

Borussia Dortmund'dan Jobe Bellingham, Liverpool'dan Giovanni Leoni, Porto'dan Rodrigo Mora, Inter'den Francesco Pio Esposito ve Club Brugge'den Aleksandar Stankovic, "Wild Card" ile finale yükseltildi.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

