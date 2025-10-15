Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Bakan Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Güç Santraline dair açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki yerlileşme oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirterek "Bu deneyim, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer projelerini hayata geçirmesini kolaylaştıracak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 21:57, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 22:07
Bakan Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Güç Santraline dair açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası dolayısıyla geldiği başkent Moskova'da temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, "Nükleer Enerji: İklimi Koruyan, Ulusları Buluşturan, İnsanlığa Yön Veren Güç" başlıklı panelde konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin 30 yılda üç katına çıkacağını ifade ederek, "Bugün 350 teravatsaat olan yıllık tüketim, 2055'te bin teravatsaatin üzerine çıkacak. Üstelik bunun ötesinde bir artış da bekleniyor" dedi.

"Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi olacak"

Artan talebi karşılamak için enerji arzının çeşitlendirilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, "Tüm kaynakları kapsayan bir enerji politikası geliştiriyoruz. Ancak aynı zamanda bir iklim hedefimiz var. Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi olacak. Bu süreçte petrol, doğal gaz ve yerli kömür belirli bir süre daha gerekli. Fakat uzun vadede, yenilenebilir enerji bu dönüşümün merkezinde yer alacak" diye konuştu.

"Hedefimiz 2050'ye kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güç oluşturmak"

Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji stratejisinde temiz ve sürdürülebilir bir baz yük olarak kilit rol oynadığının altını çizerek, "Nükleer enerji kesintisiz üretim sağlayan ve emisyonsuz bir kaynak. Bu nedenle hedefimiz iddialı, 2050'ye kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güç oluşturmak" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşa sürecinin sürdüğünü hatırlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da 8 yeni büyük ölçekli reaktör planladıklarını, ayrıca en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'nin nükleer enerji hedeflerini desteklediğini ifade ederek, bu yatırımlarla ülkenin 2050'li yıllarda elektrik ihtiyacının en az yüzde 15'ini nükleerden karşılayabileceğini, bunun da arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik açısından kritik olduğunu ifade etti.

Akkuyu ile birlikte sanayi tesislerinin nükleer standartlara uyum sağladığını belirten Bayraktar, bugün Akkuyu'daki yerlileşme oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığına işaret ederek, "Bu deneyim, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer projelerini hayata geçirmesini kolaylaştıracak. Ayrıca Mısır ve Macaristan gibi ülkelerdeki projelere de Türk şirketlerinin katılımının önünü açacak" dedi.

"Eğitimlerini tamamlayıp Akkuyu'da çalışmaya başladılar"

Bayraktar, nükleer hedeflerin gerçekleştirilmesi için yatırımlar kadar nitelikli insan kaynağının da önemli olduğunun altını çizerek, "Bu amaçla çok sayıda genç ve yetenekli öğrencimizi Rusya'ya gönderdik. Eğitimlerini tamamlayıp Akkuyu'da çalışmaya başladılar. Yüzlerce genç artık neden nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu anlatan birer elçi oldu" dedi.

Özellikle Rosatom ile yürütülen ortaklığın stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, "Bu iş birliği bizi 22. yüzyıla taşıyacak. Çünkü nükleer santrallerin 60 yıllık ömrü var. Üzerine 20 yıl daha eklendiğinde, bu teknoloji bizi gelecek yüzyıla taşıyacak. Umarım o geleceğe, daha güçlü ve sürdürülebilir bir enerji vizyonuyla ulaşacağız" dedi.

"Araştırma reaktörlerimizi yeniden aktif hale getirmek istiyoruz"

Bayraktar, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretimine değil farklı sektörlere de değer kattığını vurgulayarak, "Araştırma reaktörlerimizi yeniden aktif hale getirmek istiyoruz. Belki Rosatom ile birlikte başka bir araştırma reaktörü de inşa edebiliriz. Tüm bunlar, inovasyon ve teknoloji açısından gelişmemizi destekleyecek" ifadelerini kullandı.

İkili temaslar

Bakan Bayraktar, Moskova'da, çok sayıda üst düzey isimle görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Salman Al Saud'un yanı sıra Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve Rosatom Genel Müdürü AlekseyL Likhachev ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldı.

