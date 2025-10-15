Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
70 yaşındaki kocasının kurşunlarıyla hasta yatağında can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı yatalak eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

15 Ekim 2025
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen eşi İzade Teker'i (69) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

