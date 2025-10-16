16 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

16 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

16 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 00:03
Yazdır
16 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak. Yılmaz, Arnavutluk'ta İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/Tiran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile ikili görüşmede bulunacak, Türk Şehitliği'ni, Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliğini ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edecek.

(Bükreş)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" paneline katılacak.

(İstanbul/14.30)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Ümraniye ve Ataşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" paneline katılacak.

(İstanbul/16.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "5. Türkiye-Afrika İş Ve Ekonomi Forumu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve ortak deklarasyonu duyuracak.

(İstanbul/12.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SEECP Katılım Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Toplantısı'na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Sofya)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksi, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

7- 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi yapılacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Numan Efendi Kütüphanesi'nin açılışına iştirak edecek, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda incelemede bulunacak, "Zamanın Yankısı Nefes Konseri"ni izleyecek, Divriği Tarihi Arasta Çarşısı ve Hüma Hatun Sokağı ile Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Sivas/10.00-16.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında; D Grubu'nda Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini ağırlayacak, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Valensiya/20.15)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; E Grubu'nda Emlak Konut, Letonya'nın TTT Riga, J Grubu'nda ise Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ilk maçında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Nagykanizsa/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber